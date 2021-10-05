РИАМО - 5 окт. Более 11,2 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за ремонт железнодорожных платформ в 2022-2023 годах. Опрос проходил на портале «Добродел» в течение 2 недель, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отдать свой голос можно было за одну из 13 станций, отмеченных на интерактивной карте: Голицыно, Орехово-Зуево, Чехов, Купавна, Тайнинская, Строитель, Павловский Посад, Куровская, Сергиев Посад, Болшево, Подлипки Дачные, Дмитров и Мытищи. Участники голосования оставили более 11,4 тыс. комментариев.

«Голосование за ремонт платформ проходило в Подмосковье в первый раз и по результатам можно заметить, что тема ремонта железнодорожных станций волнует жителей. Результаты голосования будут проанализированы и направлены в РЖД для учета при планировании работ на последующие годы», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Всего на территории Подмосковья насчитывается свыше 460 железнодорожных станций. В этом году в программу ремонта платформ вошли 17 станций.