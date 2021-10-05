РИАМО - 5 окт. Мобильная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы Московской области заработала на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2021», которая проходит в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Специалисты лаборатории проверяют качество представленной на выставке пищевой продукции, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, на выставке проверяют 40 точек реализации пищевой продукции.

«Ветеринарно-санитарные эксперты государственной ветеринарной службы Подмосковья обеспечивают безопасность подконтрольной продукции, поступающей на мероприятие. Также специалистами противоэпизоотического отдела проводится дезинфекция транспорта и помещений», - добавил Воскресенский.

Выставка «Золотая осень - 2021» открылась 5 октября. В мероприятии активно участвует подмосковная делегация во главе с Воскресенским. Экспозиция Московской области разместилась на площади более 200 кв. м.

Ожидается, что в рамках выставки глава подмосковного Минсельхозпрода подпишет 14 соглашений с общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей.