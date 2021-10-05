РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 окт. На территории гимназии в Королеве во вторник высадили сирень, ели и японские туи, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В День учителя в гимназии №9 учителя, школьники и сотрудники ПАО «Сбербанк» высадили деревья. К 2023 году Сбербанк поставил цель высадить более 1 млн деревьев в 46 регионах России, чтобы компенсировать углеродный след от своего воздействия на окружающую среду. Гимназия №9 была выбрана Сбербанком площадкой для проведения акции в этом году.

«Сегодня в нашей гимназии станет больше деревьев. Появятся новые саженцы в нашем японском саду, вместе мы высадим аллею Знаний. Спасибо всем участникам и сотрудникам Сбербанка», - сказала директор гимназии Ольга Лизогуб.

Вместе со школьниками деревья посадил управляющий северным отделением Сбербанка Александр Подшибякин. На пришкольной территории гимназии высадили деревья и кустарники, предоставленные Сбербанком, среди которых лиственная кампфера, ель аянская, рябина моравская, сирень венгерская, спирея японская, ива пурпурная, брабант, туя японская, можжевельник виргинский и другие.