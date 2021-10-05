РИАМО - 5 окт. Народного артиста России Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу в Коммунарке, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стало известно, что актер попал в больницу с положительным тестом на Covid-19 еще 2 октября. Врачи выявили у артиста поражение легких от 25 до 50%.

Информацию о том, что Гаркалин в больнице подтвердила его дочь Ника. Она отметила, что актер уже начал выздоравливать, так как прививался ранее и болезнь протекает не так серьезно, как могла бы.

«Он уже пошел на поправку — все у него хорошо», - сказала дочь артиста.

Валерий Гаркалин – известный российско-советский актер театра и кино, с 2002 года – профессор и руководитель мастерской эстрадного искусства в театре ГИТИС.

В числе работ Гаркалина роли в таких фильмах и сериалах, как «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый», «Между нами девочками», «Белые одежды».

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