РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. В Люберцах росгвардейцы задержали мужчину, который пытался совершить кражу при помощи детской коляски, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

В дежурную часть Люберецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина, расположенного на 22 км Новорязанского шоссе. Группа задержания оперативно прибыла на указанный адрес.

На месте выяснилось, что мужчина пытался совершить кражу нескольких видеодомофонов, а также 2 роутеров, спрятав их в детскую коляску, где находился ребенок. Его действия заметили сотрудники магазина и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Для дальнейшего разбирательства 30-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель Республики Карачаево-Черкесия был задержан и доставлен в отдел полиции. Сумма ущерба составила более 54 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.