РИАМО - 5 окт. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров вошли в состав российского «киноэкипажа», стартовавшего с Байконура к МКС. Полет выполняется на космическом корабле «Союз МС-19», сообщает Газета.ru.

Через 9,5 минут после старта корабль достигнет орбиты и возьмет курс на Международную космическую станцию. Стыковка со станцией должна произойти примерно через 3 часа 17 минут после взлета.

В 17:05 «киноэкипаж» должен перейти на борт МКС, где его участники пробудут не менее 12 дней. Цель участия в полете актрисы и кинорежиссера – съемки первого фильма в космосе. Картина «Вызов» расскажет о женщине-медике, которая должна помочь космонавту.

На МКС Пересильд, Шипенко и Шкаплерова провожали близкие. В том числе, дети Пересильд и режиссер Алексей Учитель.