РИАМО - 5 окт. Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию, в слушаниях по бюджету он принял участие удаленно, сообщает Федеральное агентство новостей.

О том, что Силуанов находится на самоизоляции, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», — подчеркнула она.

Ранее из самоизоляции вышел президент России Владимир Путин, в ней он провел 2 недели. Решение о самоизоляции глава государства принял после того, как люди из его окружения заболели коронавирусом.

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