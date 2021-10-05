РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Холодную воду отключили во вторник до 15:00 в ряде домов на 2 улицах Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

На ул. Свердлова, 18 происходит утечка холодного водоснабжения. Для ее устранения необходимо до 15:00 перекрыть подачу холодной воды.

Под отключение ХВС попали многоквартирные жилые дома на ул. Свердлова, 16/5, 18, 20; торговый центр «Заречье» (ул. Свердлова, 20 корп. 1, «Лента»); школа №9, ул. Кудаковского, 7.

Подвоз воды будет обеспечен.