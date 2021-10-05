Покупка квартиры на вторичном рынке: на что обратить внимание при выборе

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Как правило, даже на начальном этапе у потенциальных покупателей уже есть определенное представление о том, каким должно быть их будущее жилье по площади, количеству комнат или местоположению. Чтобы сузить круг поиска и сделать процесс более продуктивным, лучше сразу определить ключевые критерии, которые станут решающими при выборе. Так, кому-то необходимо наличие отдельной комнаты для каждого члена семьи, или же будущая квартира обязательно должна находиться в центре города, чтобы быстрее добираться до работы. Все эти параметры возможно учесть при выборе соответствующих фильтров в онлайн-сервисах, включая ценовой диапазон. Однако пользователям все же не стоит устанавливать слишком много ограничений.

«Если использовать максимально узкие параметры поиска, то существует риск пропустить интересные варианты, которые могут немного отличаться от первоначальных планов покупателей. Иногда, например, вместо трехкомнатной квартиры предпочтение все же отдают двухкомнатной, но большей площади», – рассказывает Сергей Хахулин, руководитель проектов направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости».

Важным фактором при поиске жилья также остается цена. В Москве средняя стоимость вторичной недвижимости по состоянию на 20 сентября составила 271 866 рублей за квадратный метр. В то же время в Подмосковье квартиры обходились в среднем в 130 030 рублей за квадратный метр.

Иногда на рынок выходят предложения с привлекательными ценами ниже рынка – это могут быть скидки от застройщиков в случае с новостройками, либо частные лица, которым необходимо продать квартиру как можно скорее. Как правило, спрос на них очень высок. Чтобы не пропустить такие предложения, можно онлайн отслеживать изменение цен на выбранные объекты или на новые предложения по заданным параметрам – онлайн-сервисы позволяют подписаться на соответствующие уведомления.

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