РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Глава Подольска Николай Пестов совместно с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем, ветеранами и школьниками во вторник возложил цветы к памятнику Подольским курсантам, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Ежегодно 5 октября городской округ Подольск торжественно отмечает День памяти Подольских курсантов. Дату учредили решением совета депутатов округа 1-го созыва 29 сентября 2016 года. Во вторник в рамках Дня памяти проводятся различные мероприятия, одно из которых прошло у памятника Подольским курсантам.

Участники почтили память героев минутой молчания, вспомнили об их подвиге, которому в текущем году исполнилось 80 лет, и возложили гирлянду, венки и цветы к памятнику. Ранее на стадионе «Труд» прошла VIII Открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы», в которой традиционно приняли участие воспитанники юнармейских отрядов и детских патриотических объединений образовательных организаций Московской области.

Именно 5 октября 1941 года на Ильинские рубежи были отправлены курсанты Подольских пехотного и артиллерийского училищ, уже 6 октября они приняли свой первый бой. Для каждого из них выбор между жизнью и смертью был трагичен и величественен – из 3,5 тыс. курсантов более 2,5 тыс. погибли, преградив путь к столице немецким войскам. День памяти Подольских курсантов установлен в Городском округе Подольск как дань вечной памяти о беспримерном подвиге и мужестве ребят, которым было 18-25 лет.