РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Сотрудники ГИБДД Красногорска по 10 октября проконтролируют, как водители соблюдают правила дорожного движения при обгоне, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

По 10 октября в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для движения во встречном направлении, пресечения грубых нарушений ПДД, совершаемых водителями на контролируемой 11 батальоном ДПС 1 полка ДПС территории, проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Встречная полоса».

По статистике, выезд на полосу встречного движения занимает 3 место среди причин серьезных ДТП. По вине водителей, которые пересекли осевую линию разметки и оказались на встречной полосе, происходит каждая 10 авария. При этом водитель или неправильно выбирал скорость движения, исходя из дорожных условий, или неверно оценивал дорожную ситуацию, шел на обгон и, в итоге, терял жизнь.

«Еще раз призываем водителей при совершении обгона уделить особое внимание внешним факторам на дороге, таким как плохая видимость и сложные погодные условия. И еще раз убедиться в целесообразности маневра. Ведь каждый 10 россиянин готов совершить обгон в сложных погодных условиях», - заключается в материале.

11 батальон контролирует ряд дорог в Красногорске, в том числе участки Волоколамского и Новорижского шоссе.

