РИАМО - 5 окт. По данным биржи ICE, в Европе исторический рекорд поставила цена на газ. Показатель превысил 1,2 тыс. долларов на ноябрьский фьючерс, сообщает Газета.ru.

На нидерландской бирже TTF стоимость ноябрьского фьючерса во время торгов побила отметку в 1228,8 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее цена на газ в Европе напротив резко снизилась. Этому поспособствовала информация об одобрении тестирования первой нитки «Северного потока – 2» Датским энергетическим агентством. Падение в цене тогда составило почти 70 долларов за час.

На 18:20 по Москве в понедельник цена составляла 1160 долларов.