РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Госавтоинспекторы по 10 октября проконтролируют, как водители в Красногорске соблюдают правила проезда перекрестков, сообщили в 11 батальоне ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

С 4 по 10 октября в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения грубых нарушений ПДД, совершаемых водителями транспортных средств, в частности проезда перекрестков и пешеходных переходов на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС 1 полка ДПС, проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Перекресток, светофор».

Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. Чтобы не было несчастных случаев, а пешеходы и водители могли без задержки двигаться дальше, установлен строгий порядок. Он определяет очередь движения транспорта и пешеходов.

Пешеходы пересекают проезжую часть дороги по подземным, надземным, либо по наземным пешеходным переходам. Если в зоне видимости нет пешеходного перехода, то проезжую часть пересекают на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

11 батальон контролирует ряд дорог в Красногорске, в том числе участки Волоколамского и Новорижского шоссе.