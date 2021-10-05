РИАМО - 5 окт. С начала 2021 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 58 объектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Москве за прошедшие девять месяцев этого года построено 58 объектов социальной инфраструктуры различного назначения. Общая площадь новых зданий составляет почти 500 тыс. кв. м», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что среди введенных объектов - 17 детских садов, 19 школьных зданий, 14 спортивных объектов, шесть объектов здравоохранения и два учреждения культуры.

«Около половины этих объектов построены за счет средств инвесторов, реализующих проекты комплексного развития территорий», – добавил Бочкарев.

Ранее заместитель мэра по градостроительству сообщал, что в 2021 году в Москве досрочно выполнили план по строительству и вводу зданий в эксплуатацию – возведено более 10 млн кв. м различной недвижимости.