РИАМО - 5 окт. В качестве профилактического средства в период пандемии люди часто принимают противовирусные, но это не лучший выбор. Тем, у кого не были диагностированы вирусные инфекции, лучше выбирать иммуномодуляторы, сообщил врач-терапевт, трансфузиолог Андрей Звонков.

Он напомнил, что противовирусные препараты нужны для того, чтобы остановить развитие вируса в организме.

«Они останавливают размножение, копирование вируса внутри клетки. Все равно как если у вас есть магнитофон, на котором вы копируете записи, делаете кассету за кассетой, а препарат отключает эту функцию – обрывает провода или нажимает на кнопку, и перезапись прекращается», - объяснил Звонков в интервью радио Sputnik.

Для профилактики используются совсем другие средства, они увеличивают количество интерферона в лимфоцитах и способствуют выработке других важных для противовирусного иммунитета веществ. Однако и их не стоит назначать себе самостоятельно.

«Любое химическое вещество, любой препарат – это вероятный аллерген, есть определенные побочные эффекты. Принимать без назначения врача лекарственные препараты нежелательно, потому что вы не знаете, как они будут действовать на вас, какие они оставят последствия», - отметил Звонков.

Укрепить иммунитет можно и без препаратов, этому способствует качественное питание, здоровый сон и достаточный отдых.

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