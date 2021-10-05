РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 окт. На улице Мира в подмосковных Люберцах во вторник утром образовалась глухая пробка длиной больше 1 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка начинается от пересечения с улицей Космонавтов и длится до пересечения с Хлебозаводской улицей. Протяженность затора составляет 1,1 км, проехать его можно за 15 минут. Время в пути без пробок составило бы 1 минуту.

Также пробки образовались на Октябрьском проспекте, Рязанском и Новорязанском шоссе. Помимо этого, заторы наблюдаются на улицах Космонавтов, Котельническая, Смирновская.