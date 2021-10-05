РИАМО - 5 окт. Правоохранители задержали двух иностранных граждан, находившихся в международном розыске за контрабанду табачных изделий, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Иностранцев обнаружили на территории Троицкого административного округа Москвы. Сотрудники МВД России установили места, где разыскиваемые появлялись чаще всего, и задержали их», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно имеющейся информации, в 2014 году двоих мужчин и их сообщницу задержали на территории Румынии. Через границу в микроавтобусах они перевозили тайники с незаконной партией 40 тыс. пачек сигарет, что выяснилось при проверке пограничным контролем.

Действия задержанных квалифицировали, как контрабанду табачных изделий. Суд признал их виновными, но до вынесения приговора фигуранты успели покинуть Румынию и были объявлены в международный розыск.

Сейчас мужчины доставлены в отдел полиции для проведения проверки, после чего они будут переданы инициатору розыска.