РИАМО - 5 окт. За последние сутки в Москве выздоровел еще 2 251 пациент с подвтержденным коронавирусом. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 500 534, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в мегаполисе выявили 3 827 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больницы отправлены 1 133 человека. На ИВЛ находятся 438 человек.

Кроме того, за сутки спасти не удалось 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 29 314 человек.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Сделать прививку можно в городских поликлиниках, а также в выездных пунктах вакцинации.

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