РИАМО - 5 окт. У пациентов с коронавирусом все реже встречается самый яркий симптом первой волны - потеря обоняния. Теперь оценить вероятность заражения Covid-19 можно прислушавшись к частоте дыхания, сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он отметил, что картина меняется. Яркие признаки, характерные для первых штаммов, уходят. Кашель и температуру нельзя назвать строго симптомами коронавируса, поскольку они указывают на целый ряд заболеваний. Поэтому важно обращать внимание на другие показатели.

«Если появляется одышка, то это самый опасный симптом. Просто надо помнить, что если человек тяжести не таскает и не нервничает, то частота его дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту. Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его легкими», - рассказал Болибок в интервью радио Sputnik.

В этом случае необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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