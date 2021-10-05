РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске депутат горсовета выделил средства на ремонт помещения Подольской городской организации Всероссийского общества инвалидов (ПГО ВОИ) после затопления, так как требуется срочный ремонт перед приходом холодов, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск в соцсети «ВКонтакте».

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» за помощью обратилась член президиума ПГО ВОИ Наталья Липатова. В помещении ПГО ВОИ в доме 14 на ул. Веллинга произошла коммунальная авария и прорвало трубу водоснабжения. Помещение затопило и теперь оно требует срочного ремонта перед приходом холодов.

Инженерные системы имеют свою степень износа, не всегда верно определяемую при проверках, иногда несут ответственность собственники квартир и помещений. Но определение виноватых, оценка и возможное взыскание ущерба требуют времени, а его как раз не хватает. Поэтому и было составлено обращение.

Быстро отреагировал на проблему общественной организации инвалидов депутат горсовета, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Максим Круглов.

«Наше дело - оказать всю возможную помощь в скорейшем устранении последствий аварии, дабы не срывать запланированные мероприятия и встречи, столь значимые для подольских инвалидов», - сказал Круглов.

После совещания с руководством МУЖРП-12 с выездом на место аварии депутат принял решение о выделении средств на проведение ремонтных работ. Теперь работники МУЖРП-12 оперативно устранят последствия аварии.

Поддержка и интеграция людей с инвалидностью для более активного участия их в культурной, творческой и спортивной жизни города является одним из приоритетов работы местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Подольск.

ПГО ВОИ объединяет 15 первичных организаций и около 2,5 тыс. членов. В ее составе работает культурно-досуговый реабилитационный центр «Вектор» и школа здоровья, ежегодно проводятся спартакиада, шахматно-шашечный турнир, соревнования по стрельбе, организуются экскурсии по историческим местам, поездки в театры, проводятся Дни милосердия, выставки творческих работ.