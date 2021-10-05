РИАМО - 5 окт. Ровно 80 лет назад курсанты пехотного и артиллерийского училищ Подольска совершили свой бессмертный подвиг, напомнил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«5 октября 1941 года совсем юные мальчишки были сформированы в сводный полк и отправились на линию фронта. В ходе битвы за Москву они несколько дней сдерживали оборону на Ильинском рубеже, и, многие ценою своей жизни, не дали немецким захватчикам приблизиться к столице», - написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что стойкость и мужество совсем юных подольских ребят заслуживают бесконечной благодарности, низкого поклона за их героизм и вечной памяти.

Подольские курсанты - советские командиры и курсанты подольских артиллерийского и пехотного военных училищ, в октябре 1941 года в ходе битвы за Москву в начале Великой Отечественной войны героически оборонявшие рубежи на юго-западных подступах к столице: на Варшавском шоссе, в районе Юхнова, Медыни, Ильинского, Малоярославца, Детчина.