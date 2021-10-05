РИАМО - 5 окт. За последние сутки в Москве выявили 3827 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии этот показатель составил 1 654 476, сообщает московский оперштаб.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе на 30% выросло число новых случаев заражения коронавирусом. Он отметил, что это говорит об отрицательной динамике.

Также градоначальник подчеркнул, что у пожилых горожан самый низкий показатель вакцинации.

За последние сутки в России выявлено 25 110 новых случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии в стране выявлено 7 637 427 случаев Covid-19. За весь период зафиксировано 211 696 летальных исходов, выздоровели 6 759 059 человек.

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