РИАМО - 5 окт. Во вторник в 23-й раз стартовала Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021» в выставочном центре парка «Патриот» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
Впервые выставка прошла в 1999 году. Тогда она называлась «Возрождение российского села», а с 2000 года она стала ежегодной.
Традиционно в выставке активно участвует и Московская область во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Сергеем Воскресенским. В этом году регион представляет одну из наиболее масштабных экспозиций, которая разместилась на площади более 200 «квадратов».
На выставке открылись тематические разделы: регионы России и зарубежные страны; специализированная выставка сельхозтехники и оборудования для АПК; животноводство, скотоводство; оборудование для ветеринарии и медицины, корма для животных; удобрения; энергетика и альтернативная энергетика.
«На выставке мы планируем обменяться опытом с коллегами из соседних регионов, обсудить актуальные проблемы развития отрасли с руководителями АПК, заключить новые соглашения и деловые контакты», - добавил глава Минсельхозпрода Подмосковья.
На стенде региона Воскресенский подпишет 14 соглашений общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей, которые предусматривают развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, реализацию инвестиционных и инновационных проектов на территории региона.
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