РИАМО - 5 окт. Во вторник в 23-й раз стартовала Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2021» в выставочном центре парка «Патриот» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Впервые выставка прошла в 1999 году. Тогда она называлась «Возрождение российского села», а с 2000 года она стала ежегодной.

Традиционно в выставке активно участвует и Московская область во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона Сергеем Воскресенским. В этом году регион представляет одну из наиболее масштабных экспозиций, которая разместилась на площади более 200 «квадратов».

«Золотая осень» - самая масштабная и популярная в России выставка, которая поможет продемонстрировать достижения подмосковных аграриев. Порядка 40 сельхозпроизводителей представляют наш регион, презентуют не только уникальные качественные продуктовые бренды, но и инновационные проекты, широко применяемые в агробизнесе современные технологии. Также здесь лучшие породы сельскохозяйственных животных демонстрируют 15 животноводческих подмосковных предприятий», - сказал Сергей Воскресенский.

На выставке открылись тематические разделы: регионы России и зарубежные страны; специализированная выставка сельхозтехники и оборудования для АПК; животноводство, скотоводство; оборудование для ветеринарии и медицины, корма для животных; удобрения; энергетика и альтернативная энергетика.

«На выставке мы планируем обменяться опытом с коллегами из соседних регионов, обсудить актуальные проблемы развития отрасли с руководителями АПК, заключить новые соглашения и деловые контакты», - добавил глава Минсельхозпрода Подмосковья.

На стенде региона Воскресенский подпишет 14 соглашений общим объемом инвестиций более 13 млрд рублей, которые предусматривают развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, реализацию инвестиционных и инновационных проектов на территории региона.