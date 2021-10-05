РИАМО - 5 окт. Полиция Домодедова задержала подозреваемого в краже ценностей из квартиры. Им оказался 48-летний уроженец Средней Азии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник незаконно проник в квартиру, расположенную в многоэтажном доме на ул. Лунной, откуда похитил ювелирные украшения на сумму свыше 300 тыс. рублей», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Установить и задержать подозреваемого помогли записи камер видеонаблюдения, размещенных на улицах.

Похищенные вещи были обнаружены и изъяты во время досмотра подозреваемого.

«Мужчина пояснил, что хотел их продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды», – добавила Петрова.

По факту преступления следствие возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Фигуранта отправили под стражу.