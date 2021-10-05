РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска прошла тематическая сессия по информационно-аналитической работе в научных организациях контура АО «Наука и инновации» и оценке их перспективных направлений развития, в итоге приняли решение о создании информационно-аналитических подразделений в институтах научного дивизиона, сообщает пресс-служба института.

Сессию посвятили организации информационно-аналитической работы в научном дивизионе ГК «Росатом». Также на ней обсудили итоги детального анализа и оценки более чем 50 перспективных направлений развития институтов дивизиона. Аналитическая работа проводилась совместно с экспертами отраслевого центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР) ЧУ «Наука и инновации» и представителями научных организаций АО «Наука и инновации».

Участники сессии поддержали идею и приняли решение о создании специализированных информационно-аналитических подразделений в институтах научного дивизиона.

«Эксперты ЦАИР разработали и успешно применили инструмент для многокритериальной оценки и отбора заявок в Единый отраслевой тематический план НИОКР. Реалии развития и диверсификации тематик научных исследований в мире диктуют нам широкий спектр вопросов, которые мы просто обязаны рассматривать с целью определения точек роста и построения глобальных стратегий», – сказал директор ЧУ «Наука и инновации» Константин Вергазов.

В ходе дискуссии участники увидели альтернативную точку зрения на свои проекты, проанализировали их достоинства и проблемы, место в российском и мировом научно-технологическом ландшафте.

«Работа центра аналитики на первоначальном этапе нами была воспринята скептически. Казалось бы, кто лучше нас самих может знать нюансы и разбираться в направлениях нашей же исследовательской и производственной деятельности. Но работа, проделанная ЦАИР, показала иной уровень подхода, позволила взглянуть на нас со стороны – с точки зрения развития научного мира и оценки своего места в нем. Безусловно, эта работа важна, в том числе и для принятия управленческих решений», – отметил генеральный директор АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин.

Второй день посвятили вопросам организации системной информационно-аналитической работы, а также отдельным направлениям деятельности ЦАИР. Эксперты центра представили доклады об инструментальной базе поддержки аналитики, агрегаторах научно-технической информации, методиках оценки перспективности НИОКР, методологиях управления НИОКР и внедрения инноваций.