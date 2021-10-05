РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил с Международным днем учителя работников образования и ветеранов Подольска и пожелал им крепкого здоровья, неиссякаемого терпения и кипучей творческой энергии.

«Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Международным днем учителя! Благодарю за ваш благородный труд и желаю крепкого здоровья, полной чаши оптимизма, неиссякаемого терпения и кипучей творческой энергии, чтобы изо дня в день передавать знания нашим детям, как можно больше ярких, талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!» – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что каждый человек помнит имя своего первого учителя, классного руководителя, любимого преподавателя. Учитель – это уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта. Чаще всего в нее приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения.

По мнению Максимовича, требования к учителю многократно возросли. В век стремительных перемен невозможно учить и учиться по старинке: активно идет модернизация образования, меняется его содержание, вводятся новые образовательные стандарты. Но только педагогический талант и мастерство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть смысл и содержание в современные технологические методы обучения.

Особые слова благодарности депутат выразил ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Также он поблагодарил учителей за неравнодушные сердца, искренность и терпение, любовь к своей профессии.