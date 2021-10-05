РИАМО - 5 окт. За 9 месяцев 2021 года в столице ввели в эксплуатацию свыше 10,2 млн кв. м различной недвижимости. Строительство в городе ведется высокими темпами, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Таким образом, мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 млн «квадратов», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Свыше 1,5 млн кв. м возведенной в 2021 году недвижимости приходится на коммерческие объекты. В эту группу входят объекты промышленного, производственного, административного и офисного назначения. Они обеспечивают Москве прирост рабочих мест.

Ранее Бочкарев сообщал, что в 2021 году в столице планируется ввести в эксплуатацию 8,5 млн «квадратов» недвижимости, из которых 4 млн - это жилье.

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