РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 окт. Во вторник в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на нескольких улицах в деревне Долгое Ледово в Щелкове отключена холодная вода, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Подача холодной воды прекращена на улицах: Академическая, Лесная, Новая, Советская (частный сектор). Водоснабжение будет отсутствовать до 16:00.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.