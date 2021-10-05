РИАМО - 5 окт. Замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов рассказал, что сбежавших из ИВС Александр Мавриди смог добыть себе деньги после побега благодаря отличной памяти, сообщает РИА Новости.

Пятеро заключенных совершили побег из ИВС в Истре 6 августа. По версии следствия, арестантам удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа. Четверо беглецов были задержаны в течение августа. О задержании пятого беглеца из ИВС Александра Мавриди стало известно поздно вечером 13 сентября. Его задержали в столичном районе Митино. В рюкзаке у задержанного обнаружили и изъяли 3 тыс. долларов, 1350 евро, 70 тыс. рублей.

«Он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег – у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешевый телефон и СИМ-карту. После этого он позвонил своему знакомому, который живет за границей, и попросил денег», – отметил Юсупов.

По его словам, у беглеца не было легальной возможности получить деньги, поэтому он привлек для помощи своего знакомого. Мужчина получил деньги и закопал их в лесу. Местоположение закладки он отправил Мавриди по СМС. Тот пришел и выкопал деньги.

На допросе Мавриди рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области.

Видео задержания сбежавшего из ИВС Мавриди>>