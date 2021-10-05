РИАМО - 5 окт. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил с профессиональным праздником учителей и ветеранов педагогической деятельности.

«Для каждого из нас это особый и значимый день, ведь все мы навсегда сохранили в душе самые теплые воспоминания о своих школьных годах и с благодарностью отзываемся о своих учителях. Ваш труд — один из самых благородных и творческих!» - отметил Брынцалов на свой странице «ВКонтакте».

Он поблагодарил педагогов за мудрость, неравнодушие и преданность профессии, а также за то, как учителя поддерживают своих учеников.

Брынцалов пожелал педагогам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

День учителя впервые отметили в СССР 29 сентября 1965 года. После этого было решено праздновать его в первое воскресенье октября. В 1994 году в России за этим праздником была закреплена постоянная дата - 5 октября.