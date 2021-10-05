РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 окт. В Щелкове продолжается реконструкция Межрайонных очистных сооружений, на стройплощадке аэробного стабилизатора выполнены врезка и опрессовка трубопроводов водоснабжения и фильтрата, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, на данный момент на площадке ведутся работы по устройству перекрытий и гидроизоляции стен.

В рамках реконструкции запланировано увеличение проектной мощности очистных сооружений с 320 до 400 тыс. куб. м в сутки. В настоящий момент выполняются строительно-монтажные работы первого этапа строительства, в рамках которого в декабре 2021 года запланирован запуск первой очереди очистки сточных вод.