РИАМО - 5 окт. Поздравления ко Дню учителя подготовили специалисты подмосковной Госавтоинспекции. Видеообращение к педагогам записал руководитель ведомства Виктор Кузнецов, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

В своей речи он уделил особое внимание роли педагогов в обучении детей дорожной грамоте.

«Именно педагогам мы благодарны за наш первый шаг во взрослую жизнь. Теперь мы вместе с вами обучаем детей безопасному поведению на дорогах. И наша главная задача - сохранить им жизнь и здоровье. В этот праздничный день я желаю Вам счастья, благополучия и безопасных дорог», - поздравил учителей Кузнецов.

К акции присоединились коллеги руководителя ГИБДД Подмосковья. Они поздравляют своих учителей и активно делятся видеооткрытками.