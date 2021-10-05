РИАМО - 5 окт. В настоящее время по столице ездит 150 беспилотных такси. Для того, чтобы этот вид транспорта прочно вошел в жизнь города нужно более 10 лет, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«И цель – не убрать водителя, а увеличить пропускную способность дорог, снизить количество аварий. Если эти условия и требования безопасности будут выполняться, то переход на беспилотный общественный транспорт пройдет совершенно спокойно. Сейчас такое время, когда мы быстрее привыкаем к новому», - отметил Ликсутов в интервью газете «Ведомости».

Заммэра добавил, что раньше беспилотных такси массовое применение могут найти другие виды городского транспорта, например, трамваи. Их линии в 80% случаев обособлены от проезжей части.

«Мы реализуем совместный проект беспилотного трамвая с компанией «Яндекс». В Краснопресненском депо уже идет подготовка одного из вагонов к установке специального оборудования для беспилотного движения», - рассказал Ликсутов.

Первые выезды будут осуществляться до депо, затем составы отправятся по городу без пассажиров. И только после прохождения всех тестов, беспилотные трамваи станут перевозить горожан.

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