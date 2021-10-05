РИАМО - 5 окт. С начала текущего года в государственных лабораториях ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проведено более 42 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц, сообщает пресс-служба министерства.

«Ветврачи осуществляют постоянный контроль в птицеводческих хозяйствах области за соблюдением ветеринарно-санитарных требований, проведением профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Работы активизируются с наступлением холодов в период перелета дикой птицы, чаще всего дикой утки, которая может переносить вирусы. На сегодня проведено более 42 тыс. исследований на грипп птиц, только в Московской областной ветеринарной лаборатории проведено более 19 тыс. исследований», – сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Грипп птиц – опасная инфекционная вирусная болезнь птиц, способная причинить большой экономический ущерб. Различные штаммы вируса могут вызывать от 10% до 100% гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до 3 видов птиц.

«Пробы для исследований отбирались как на крупных птицефабриках, так и в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах жителей региона. В результате лабораторных исследований положительно реагирующих проб не выявлено. Московская область благополучна по высокопатогенному гриппу птиц», – отметил Воскресенский.

Он напомнил, что за весь 2020 год в регионе было проведено более 65 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц.