РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Приговором Мытищинского городского суда осужден гражданин за публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им своих должностных обязанностей, а также за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщается на сайте администрации округа.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения в магазине «Дикси» вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью. На замечания сотрудницы 2 ОП МУ МВД России «Мытищинское», находящейся при исполнении, не реагировал.

После того, как ею был вызван наряд полиции, осужденный публично оскорбил ее в неприличной форме, а также высказал угрозы применения насилия. Пытаясь скрыться с места совершения преступления, мужчина ударил ее дверью, причинив физическую боль.

Приговором Мытищинского городского суда дебоширу назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.