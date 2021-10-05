В Москве продолжается реализация программы комплексного развития территорий (КРТ). Одна из ее главных задач — застройка промышленных зон «ржавого пояса» столицы, которые практически не используют. РИАМО продолжает серию публикаций об изменении территорий бывших складов, заводов и фабрик. Сегодня мы расскажем, как преобразится промзона «Западный порт», расположенная на западе столицы.

Востребованные локации

Промзона «Западный порт» занимает более 100 гектаров на территории районов Филевский парк и Дорогомилово. Московский центральный диаметр разделяет ее почти пополам. Территорию реорганизуют в рамках «Большого Сити». Сейчас существуют три утвержденных проекта планировки промзоны.

Как отмечает управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Надежда Коркка, на территории уже идет строительство нескольких жилых комплексов, в частности ЖК «Барклая 6», ЖК «Фили Сити». Кроме того, вскоре планируют запустить продажи в ЖК «River Park Towers Кутузовский».

«В ЖК «Барклая 6» часть корпусов передадут городу для переселения по программе реновации. Кроме того, в границах территории запланировано строительство пяти школ на 2000 учеников, семи детских садов на 1,5 тысячи воспитанников, поликлиники, а также обустройство общественных пространств», — рассказала РИАМО эксперт.

Представитель «Метриума» считает, что территория удачно расположена — промзона находится недалеко от центра города, Москвы-реки и крупных зеленых зон. К преимуществам «Западного порта» Коркка относит и развитую инфраструктуру.

«Преобразование бывшей промышленной территории, к тому же расположенной вплотную к центру Москвы, безусловно, пойдет городу на пользу. Тем более, что районы Дорогомилово и Филевский парк представляют собой востребованные локации, проекты в которых пользуются популярностью у покупателей», — уверена Надежда Коркка.

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Прогулки по крышам

Руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев положительно оценивает программу реновации бывших промышленных зон: благодаря ей в городе появляются новые «точки притяжения» горожан. Но «Западный порт», по словам эксперта, уже является достаточно востребованной и значимой локацией для жителей Москвы. Так, например, вблизи промзоны находится известный бизнес-центр «Москва-Сити» и крупный транспортно-пересадочный узел.

«Тем не менее, на сегодняшний день градостроительный потенциал этой территории несколько ограничен и не используется в полной мере, из-за чего зона является в каком-то смысле обособленной частью района», — поясняет РИАМО Алексеев.

Эксперт отмечает, что реконструкция «Западного порта» позволит сформировать более комфортный городской ландшафт и создать предпосылки для активного развития общественной жизни. Согласно проекту перепланировки, на территории бывшей промплощадки сохранится существующая жилая застройка, но при этом появится и новый жилой комплекс, который будет состоять из нескольких разноэтажных кварталов. Кроме того, по словам Алексеева, здесь можно будет увидеть «лежачий» небоскреб, на крыше которого организуют пешеходную зону.

С появлением новой застройки вырастет и объем предложения квартир. По данным «Авито Недвижимость», уже в сентябре число объявлений о продаже нового жилья в районах Дорогомилово и Филевский парк выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. При этом в среднем квадратный метр в новостройках Дорогомилово стоит 642 тысячи рублей, а в Филевском парке — 460 тысяч рублей.

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Знаковая точка на карте

Директор по стратегическому развитию компании «Стройком» Дмитрий Лесняк называет «Западный порт» знаковой точкой на карте Москвы. Он уверен: к реорганизации этой промзоны нужно подходить особенно тщательно.

«К сожалению, здесь, как и везде, большую часть территории отдают под жилую застройку. Хотя специфика промзон с их огромными помещениями позволяет разместить, например, выставки или галереи современного искусства. У нас в стране таких объектов очень мало. Застройка жилыми домами — это самый простой и легкий способ преобразования промзон, и мне кажется, стоит попытаться сделать из таких крупных объектов что-то действительно необычное», — считает Лесняк.

Эксперт считает главным плюсом имеющегося проекта преобразований озеленение территории и строительство социальных объектов. В жилой застройке планируют обустроить внутриквартальный сад, несколько набережных и зеленых зон. По словам Алексеева, по центру жилой зоны «Западного порта» пройдет пешеходный маршрут, соединенный с набережной. Также в составе комплекса появится искусственный ландшафтный холм с прудом.

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Нагрузка на магистрали

Эксперты считают, что главный минус проекта реконструкции «Западного порта» — высокая плотность жилой застройки: ожидается, что в локации появится около полумиллиона квадратных метров жилья.

«Новые жилые комплексы неизбежно усугубят транспортную ситуацию, которая и так в Москве не самая благоприятная. Потребуется каким-то образом решить вопрос транспортной доступности и для тех, кто передвигается на своем транспорте, и для тех, кто пользуется общественным. Хорошо, если все задуманное реализуют. Если же этого не произойдет, транспортный коллапс неизбежен», — отмечает Лесняк.

О необходимости строительства дополнительных объектов улично-дорожной сети говорит и Надежда Коркка. По мнению эксперта, пропускной способности уже действующих не хватит, если в будущем нагрузка на дороги возрастет из-за увеличения населения в локации.

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