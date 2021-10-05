РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Врачи Московского областного онкодиспансера (МООД) в Балашихе успешно провели комбинированное лечение 63-летнего пациента с раковой опухолью средней трети пищевода размером более 11 см, сочетая фотодинамическую и лекарственную (химио) терапию с последующей операцией, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В январе у 63-летнего жителя подмосковного Дмитрова появились болезненные ощущения при глотании жидкости и пищи, он чувствовал постоянный «ком» в горле, а впоследствии совсем не мог принимать пищу. В мае мужчину госпитализировали в МООД с диагнозом «рак средней трети пищевода III стадии». Увеличившаяся опухоль значительно сузила просвет в пищеводе и не пропускала пищу.

По словам главного врача медучреждения Владимира Асташова, при наличии у пациента опухолевой массы протяженностью более 6 см оперативное вмешательство считается нецелесообразным.

«Основная масса пациентов в подобной ситуации получает консервативное лечение (химио- и лучевую терапию). Однако с учетом состояния пациента на момент начала лечения, гистологического строения опухоли врачами онкологического отделения №10 (абдоминальной хирургии) и КДЦ был проведен консилиум, на котором принято решение о проведении комбинированного лечения, сочетая фотодинамическую и лекарственную (химио) терапию», - сказал Асташов.

Сначала пациенту провели фотодинамическую терапию (внутривенно ввели препарат и лазером облучили зону опухоли). Затем выполнили 3 курса полихимиотерапии. После контрольного обследования пациента выяснилось, что первоначальная опухоль сократилась до 4 см, отдаленных метастазов не выявлено.

На данном этапе консилиум врачей принял решение об оперативном лечении, которое успешно провели специалисты отделения №10 (абдоминальной хирургии). Хирургическая операция длилась около 8 часов.

«Пациенту удалили большую часть пищевода с опухолью и часть желудка. Из оставшейся части желудка сформировали новый пищевод, который соединили с частью пищевода на шее. Через 10 дней после операции пациент вернулся к прежнему образу жизни. Таким образом, мы увидели эффективность комплексного метода лечения с последующей операцией», - заключил Асташов.