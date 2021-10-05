РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 окт. Приговором Мытищинского городского суда осужден гражданин за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, сообщается на сайте администрации округа.

Мужчина в целях сбыта выращивал в квартире по месту жительства коноплю, сушил ее и незаконно сбывал лицам путем помещения в закладки.

Однако преступная деятельность гражданина была пресечена сотрудниками полиции, которые в ходе оперативно-разыскных мероприятий обследовали квартиру и изъяли высушенную и измельченную марихуану и несколько кустов наркотического средства, приготовленных для сушки и последующего сбыта.

Наказание за преступление назначено в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.