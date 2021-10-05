РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске подвели итоги областных соревнований по воздушно-силовой атлетике, спортсмен округа занял третье место, сообщает Федерация воздушно-силовой атлетики Подмосковья.

Мероприятия в рамках календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий по воздушно-силовой атлетике на текущий год успешно завершили Московские областные межмуниципальные соревнования по воздушно-силовой атлетике Street workout battle 1x1 - oldschool v/s newschool. Спортсмены из Московской области закрыли соревновательный сезон.

В возрастной категории мужчины от 18 лет первое место у Назима Хаметова из Мытищ, второе - у Ильи Попова из Королева и третье - у Ильи Козлова из Подольска. В возрастной категории юниоры до 18 лет лучшим стал Кирилл Савин из Москвы, серебро у Дмитрия Ермакова из Тулы и бронза - у Сергея Меркулова также из Тулы.

Организаторы поблагодарили всех участников состязаний, пожелали прогресса и удачи в подготовке к новому сезону.