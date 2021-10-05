РИАМО - 5 окт. Американская компания Mars предупредила об ограничении поставок батончиков и конфет Bounty из-за нехватки кокосовой стружки, которая может продлиться до 2022 года, пишет во вторник «Коммерсант».

Это произошло из-за повышенного спроса в начале года и ограничения поставок сырья. В компании отмечают, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах полностью восстановятся уже в середине октября.

Однако некоторые менеджеры американской компании говорят о нехватке кокосовой стружки и сообщают, что перебои продлятся до следующего года.

В России шоколадные батончики выпускаются на фабрике в Ульяновской области. По оценкам Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России с общим оборотом 453,15 млрд руб.