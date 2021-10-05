РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») в течение 3 лет наращивает ежегодные темпы выручки от производства гражданской продукции в среднем на 15% в год, сообщает пресс-служба института.

На этом же уровне предприятие поддерживает среднегодовое значение темпов инвестиций в производство гражданской продукции. Во второй половине текущего года предприятие планирует вдвое нарастить производство продукции и услуг гражданского назначения по сравнению с итогами первой половины года.

Политика института согласована со стратегией госкорпорации «Ростех» по увеличение доли выручки от продукции гражданского назначениями (ПГН) предприятиями ОПК до 50% до 2025 года.

«Правительством определено, что предприятия ОПК к 2030 году должны переориентировать на гражданский рынок до 50% своей продукции. В госкорпорации «Ростех» взяли обязательства к 2025 году расширить ассортимент гражданской продукции до половины от общего объема заказов», - сказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности и гражданских проектов ЦНИИТОЧМАШ Ирина Семеняко.

Она отметила, что в ЦНИИТОЧМАШ эти работы ведутся активно. В частности, в институте впервые сконструировали самозарядный спортивный пистолет. Отдел материаловедения ЦНИИТОЧМАШ освоил производство свыше 200 типоразмеров высокопрочных, пожаробезопасных стеклопластиковых упаковок. Взяв за основу боевую экипировку военнослужащего «Ратник», по созданию которой ЦНИИТОЧМАШ был головным предприятием, разработали продукцию для туристов и охотников: утепленную накидку-трансформер 3 в 1, накидку с рюкзаком, плед-подушку, влагозащитные чехлы, новый костюм охотника, спальный мешок, рюкзак и другие элементы.

Особым вниманием партнеров института, в том числе зарубежных, пользуются спортивные и охотничьи патроны серии «Олимп». Около 8% выпускаемой ЦНИИТОЧМАШ гражданской продукции идет на экспорт.