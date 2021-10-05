РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Бездомную кошку, обитающую возле одного из магазинов в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, стерилизуют и привьют по муниципальной программе по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель сообщил, что возле одного из магазинов в поселке Нахабино живет бездомная кошка. Животное требуется стерилизовать.

Первый заместитель главы администрации округа Всеволод Волосевич отметил, что отлов животных без владельцев вблизи СНТ «Березка» в соответствии с муниципальным контрактом осуществляет ИП Королева. Сотрудники ИП отловили 1 кошку для проведения программы ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск в прежнюю среду обитания).

«В настоящее время отловленное животное помещено в приют, где ему после 10-дневного карантина проведут следующие процедуры: обработают против экто- и эндопаразитов, вакцинируют против бешенства, стерилизуют, чипируют. В случае, если животные без бирок появятся вновь, просим вас сразу же сообщить по телефону: 8(495)562-87-96», - добавил Волосевич.

Он выразил горожанину благодарность за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к животным без владельцев.