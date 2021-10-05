РИАМО - 5 окт. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного управления ФАС России об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении администрации Химок, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в УФАС поступило заявление ООО «Партнер-10». Фирма сообщила о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны администрации Химок при отказе в заключении на новый срок договора аренды муниципальных нежилых помещений.

Рассмотрев заявление, УФАС пришло к выводу, что в действиях городской администрации отсутствуют признаки нарушения. Не согласившись с этим, ООО «Партнер-10» обратилось в суд, однако он подтвердил законность решения антимонопольного органа.