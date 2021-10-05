РИАМО - 5 окт. Арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Стройактив» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее администрация городского округа Коломна пожаловалась в УФАС на ООО «Стройактив». Фирма в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта на строительство общеобразовательной школы на 825 мест.

Подмосковное управление ФАС признало действия компании не соответствующими закону и внесла ее в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Стройактив» не согласилось с данным решением и обратилось в Арбитражный суд города Москвы.

Суд рассмотрел дело и пришел к выводу о законности и обоснованности решения Московского областного УФАС России.