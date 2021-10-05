РИАМО - 5 окт. Произошедший в понедельник крупный сбой в Facebook, WhatsApp, Instagram, а затем и других мессенджерах и соцсетях, негативно сказался на капитализации digital-компании. Марк Цукерберг потерял 6,4 млрд долларов, пишет во вторник газета «Известия».

Сообщения о сбое появились 18:00 4 октября. Через 2 часа стал недоступен TikTok, возникли сложности у Twitter и «ВКонтакте». Позднее появилась информация о сбое у Netflix, Zoom, Viber, Tinder, YouTube. Чаще всего жалобы поступали из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Франции.

За это время к 21630 акции Facebook упали на 5,3%, их стоимость составила 324,8 доллара за штуку. Подешевели ценные бумаги Amazon на 2,6%, снизились котировки Alphabet (Google) на 2,2%.

Снижение коснулось также Apple, Netflix и Nvidia.

В 22:30 появилась информация о том, что сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, их бейджи не срабатывают.

«Все это указывает на целенаправленную атаку на Facebook», - отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

А вот главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отвергает предположение о кибератаке, считая, что причина кроется в сбое работы глобальных провайдеров.