РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Комплексное благоустройство 10 дворовых территорий планируют завершить в подмосковном Красногорске в ближайшие 2 недели, сообщил глава округа Алексей Спасский.

«Еще один двор открылся после комплексного благоустройства в Павшинской пойме. Тут появились теннисные столы, современная детская площадка, камеры видеонаблюдения, проведено освещение, отремонтированы дорожки, установлены скамейки и урны», – написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в ближайшие 2 недели открытие дворов после комплексного благоустройства территории планируется по 10 адресам.

«Планы на следующий год – 38 дворовых территорий», – заключил Спасский.