РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 окт. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» из Щелкова посетили муниципальный приют для безнадзорных животных Богородского городского округа, ребята приехали не с пустыми руками и привезли с собой корм для животных, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Для нас одним из важнейших направлений является помощь братьям меньшим, которые нуждаются в нашей защите. Многие из них раньше жили в теплых квартирных условиях и были выброшены недобросовестными хозяевами погибать. Сейчас наступают холода и приютам в этот период особенно сложно, поэтому постараемся почаще приезжать и поддерживать их», — сказал руководитель Щелковских молодогвардейцев Филипп Чернов.

Активисты также помогли с уборкой вольеров на территории приюта и с выгулом собак.