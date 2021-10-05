РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Пробка длиной более 4,5 км образовалась на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 9:40 движение затруднено в сторону Москвы в правом ряду от поворота на проезд Трудовых резервов до микрорайона Новое Измайлово.

Кроме того, затор образовался на Носовихинском шоссе в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда, а также на Щелковском шоссе от Пехра-Покровской до Хвойной улицы.

Постоять придется в Балашихе на улицах Школьной, Полевой, Карьерной, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.