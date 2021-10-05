РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 окт. Жители подмосковного Красногорска смогут заниматься физкультурой еще на 3 школьных стадионах в октябре, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В округе открыты 2 школьных стадиона для общего пользования: на базе «Вершины» в Путилкове и в школе №16 в Павшинской пойме. Стадионы ограждены забором от здания школы. Доступ для жителей осуществляется по расписанию, размещенному на информационных табличках учреждения. В октябре планируется открытие еще 3 стадионов.

В образовательной сфере по итогам прошлого учебного года 11 школ Красногорска находятся в «зеленой зоне» областного рейтинга. Показателями результата стали количество высокобалльников, медалистов, стобалльников, победителей и призеров чемпионатов WorldSkills и «Абилимпикс», олимпиад разных уровней.