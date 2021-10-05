РИАМО - 5 окт. В России телефонные мошенники используют новый инструмент для вовлечения жертвы в разговор. Теперь они просят поучаствовать в опросе, нажав клавишу в тональном режиме, сообщает РИА Новости.

После этого устройство якобы может заблокироваться, а мошенник - получить к нему доступ, взломать его и похитить средства, так как к телефону привязана банковская карта. Однако не стоит доверять заявлениям о том, что это позволит злоумышленникам получить доступ к банковской карте или смартфону.

«Для того, чтобы вывести смартфон из строя, его нужно либо заразить вредоносным ПО, либо использовать ту или иную уязвимость. Нажатие клавиши в тоновом режиме не приводит ни к загрузке вредоносного ПО, ни к использованию уязвимости», - рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Эксперты рекомендуют не участвовать в разговоре с незнакомыми людьми и не сообщать данные своих карт и счетов.